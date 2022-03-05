ЗСУ повідомили про збиття літака та вертольота РФ
Українські засоби протиповітряної оборони (ППО) збили ще один російський літак в околицях Чернігова. Подробиць поки немає, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування"Північ".
"Щойно в околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні українські війська знищили черговий російський вертоліт. Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео цього моменту.