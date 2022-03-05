Авіаудар РФ по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 будинків

Вранці 5 березня російські окупаційні війська здійснили авіаудар по Білій Церкві в Київській області, знищили будівлі у приватному секторі, є потерпілі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міський голова Геннадій Дикий.

"Щойно стався ракетний удар. Влучили в приватний сектор. Зараз шукаємо людей. Будьте обрежені й слухайте сигнал тривоги" , – написав він.

Поліція повідомила, що внаслідок авіаудару по Білій Церкві "пошкоджено майже 20 житлових будинків, є потерпілі". Інформація уточнюється.

Поліція та працівники ДСНС на місці події допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.