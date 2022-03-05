ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

Державний ПриватБанк автоматично продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. Це стосується у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні банку.

У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.