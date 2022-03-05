Shell відновила покупку російської нафти через рекордну знижку

Найбільша нафтова компанія Європи Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою, попри масову відмову від російських енергоресурсів інших компаній, повідомляє Економічна правда.

Як пише Bloomberg, ціна була зі знижкою 28,45 дол. за бар. Партію продав міжнародний нафтотрейдер Trafigura. Вантаж був куплений з доставкою, тобто Shell не потрібно турбуватися про транспортування цієї нафти.

Агентство зазначає, що ця угода, з одного боку, фіксує значну знижку, з якої продаватимуть російську нафту, а з іншого – вона також є першим свідченням того, що покупці на Urals знайдуться, попри військову інтервенцію.