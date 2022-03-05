Маріупольська міськрада заявила про перенесення евакуації

Російська сторона порушила домовленості про "зелений коридор" з Маріуполя і почала обстріл, евакуація переноситься, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради.

"У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжила обстріл як самого Маріуполя, так і його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься.

Просимо всіх маріупольців розходитись і прямувати до місць укриття. Додаткову інформацію про евакуацію буде розміщено найближчим часом. На цю мить йдуть переговори з Російською Федерацією щодо встановлення режиму тиші та забезпечення безпечного гуманітарного коридору" , – йдеться в повідомленні.

Також інформуватимуть жителів міста поліцейські за допомогою гучномовців.

Нагадаємо, сьогодні об 11:00 мала розпочатися евакуація мирного населення з Маріуполя. Про це раніше домовилися Україна та Росія.