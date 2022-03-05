Джерела: СБУ під час затримання застрелила українського переговорника

Джерела: СБУ під час затримання застрелила українського переговорника
Фото: glavnoe.ua

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді, повідомляє Українська правда.

Про це виданню заявили високопоставлені співрозмовники у силовому блоці та у політичних колах

"Він уже небіжчик", – заявив один зі співрозмовників.

За словами співрозмовників у політичних колах, в Служби безпеки мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

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