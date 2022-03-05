Генштаб ЗСУ: російські війська втрачають наступальний потенціал

Російська армія в Україні продовжує наступальну операцію в Україні, проте супротивник втрачає наступальний потенціал, у зв'язку з чим продовжує обстріл об'єктів цивільної інфраструктури, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує наступальну операцію проти України. У зв'язку з невдалими діями підрозділи ЗС РФ продовжують злочинні дії щодо обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури, що призводить до численних втрат цивільного населення" , - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що російська армія продовжує зосередження основних зусиль на оточенні українських міст Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з тимчасової окупованої АР Крим, але поступово втрачає наступальний потенціал.