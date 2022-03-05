Верещук: російські війська відкрили вогонь по Волновасі

Російські окупанти відкрили вогонь по Волновасі. Це унеможливлює евакуацію мирного населення﻿. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Ділова столиця.

"Об 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волноваха з важкого озброєння" , — заявив Верещук.

За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.

Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тим часом унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.

"Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсулін й так далі, а також продуктів харчування" , — додала Верещук.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ заявили, що армія РФ із 9-ї ранку за Києвом припинить вогонь і відкриє гуманітарні коридори для виходу мирних жителів із Маріуполя та Волновахи.

Як повідомила Ірина Верещук, евакуацію планували за двома напрямками: Маріуполь-Нікольське-Розівка-Більмак-Пологи-Оріхів-Запоріжжя та Волноваха-Валер’янівка-Новоандріївка-Кирилівка-Вугледар-Покровськ-Запоріжжя.

Водночас Верещук заявила, що російські війська використовують домовленості щодо тимчасового припинення вогню для просування вперед.

Згодом стало відомо, що через постійні обстріли з російського боку евакуація мирного населення із Маріуполя переноситься.