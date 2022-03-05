Прем'єр-міністр Польщі: Україна зараз захищає всю Європу

Українці зараз відстоюють не тільки незалежність своєї країни, а й безпеку всієї Європи. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Сергій Сурепін, РБК-Україна.

"Ми допомагаємо українцям, щоб вони могли захиститися. Сьогодні вони захищають не тільки себе. Вони захищають безпеку всієї Європи" , - заявив Матеуш Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі зазначив, що щодня в Україну виїжджають близько 100 вантажівок з різною допомогою. Переважно: з ліками, одягом, засобами гігієни, продуктами тривалого зберігання, спальниками, карематами, протипожежним обладнанням, вогнегасниками.

Також Моравецький додав, що дипломатія Польщі продовжить роботу над новими санкціями проти РФ. Прем'єр-міністр назвав це основною зброєю країни проти жорстоких дій Кремля.