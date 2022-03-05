"Аерофлот" скасовує з 8 березня усі закордонні рейси, крім Мінська

"Аерофлот" зупиняє з 8 березня усі закордонні рейси, окрім білоруського Мінська, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Скасування стосується, зокрема, міжнародних напрямів у розкладі авіакомпаній "Росія" та "Аврора".

Раніше у суботу Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити з 6 березня міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Обмеження не торкаються авіакомпаній, у яких в експлуатації знаходяться літаки іноземної або російської реєстрації "і відсутні ризики їх арешту або затримання".