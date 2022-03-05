Італія заарештувала вілли та яхти високопоставлених росіян – ЗМІ

Італійська поліція конфіскувала вілли та яхти у високопоставлених росіян, які були внесені до списку санкцій ЄС після нападу РФ на Україну. Серед іншого йдеться про вілли мільярдера Алішера Усманова та пропагандиста Володимира Соловйова, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомили інформовані джерела, пише італійська La Reppublica. Інформацію також підтвердило швейцарське видання SwissInfo. За його даними, конфіскована майно оцінюється в 140 млн євро (153 млн доларів).

Конфіскована вілла Усманова розташована на середземноморському острові Сардинія. Вілла Соловйова – на озері Комо на материковій Італії.

Зазначається, що за останні 20 років російські олігархи купили безліч вілл в Італії. Джерела повідомляють, що найближчими днями очікується арешт нових активів, оскільки західні держави запроваджують масштабні санкції, намагаючись змусити війська Росію піти з України.

Уродженець Узбекистану металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що має кілька об'єктів нерухомості на Сардинії. А пропагандист Соловйов вже скаржився на ефірі російського ТБ на санкції, т.к. боявся втратити італійську віллу.

А віцепрем'єрміністр, міністр юстиції Великобританії Домінік Рааб заявив про те, що заарештовані особняки російських олігархів у Лондоні та інших містах будуть використовувати як притулки для біженців. Для цього ухвалять спеціальний закон.