Кириленко: з Волновахи вдалося евакуювати 400 місцевих жителів

Сьогодні з Волновахи почалася евакуація у зв'язку з безперервними бойовими діями російських агресорів, пише Вадим Добровольский, РБК-Україна.

Про це заявив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Станом на 14:50 сьогоднішнього дня, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати за сьогодні близько 400 жителів

Це ті люди, хто зміг напередодні дістатися до населеного пункту, біля якого зупинилася колона евакуаційного транспорту.

"Хоча на сьогоднішній день ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно" , - зазначив начальник Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Зараз евакуйованих людей доставляють в безпечне місце.

Раніше повідомлялося, що російські війська відкрили вогонь по Волновасі, порушивши попередні домовленості про гуманітарні коридори.