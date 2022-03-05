Путін: якщо Україна "продовжить так поводитися", то втратить державність

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив, що якщо Україна "продовжать так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності", повідомляє Українська правда.

Про це він заявив під час виступу, який транслювався на телеканалі "Росія 24"

"Сьогоднішнє керівництво у Києві має зрозуміти – якщо вони продовжать так поводитися, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться – це буде цілком і повністю на їхньому совісті" , – заявив Путін.

За його словами, робляться спроби "розкачати російське суспільство".

Путін зазначив, що нібито наслідки конфлікту НАТО та Росії, якби він стався, були б "для всіх зрозумілими".

Російські військові у війні, за словами їхнього президента, "борються за майбутнє".

Путін також заявив, що санкції проти Росії "схожі на оголошення війни, але до цього поки не дійшло".