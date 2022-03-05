Путін прокоментував запровадження безпольотної зони над Україною

Президент РФ Володимир Путін, який наказав своїй армії розпочати війну проти України, заявляє, що Росія розглядатиме запровадження безпольотної зони над Україною як участь у збройному конфлікті, повідомляє Новое время.

“Нині ми чуємо, що потрібно зробити безпольотну зону на території України. Зробити це неможливо на території України - можна тільки на території якихось сусідніх держав. Ну, будь-який рух у цьому напрямку буде нами розглядатися як участь у збройному конфлікті тієї сторони, з території якої створюватимуться загрози для наших військовослужбовців. Ми цієї ж миті будемо розглядати їх як учасників збройного конфлікту. І вже все одно, якими там членами вони є… членами яких організацій”, - сказав російський диктатор під час зустрічі зі співробітницями Аерофлоту в суботу, 5 березня .

24 лютого 2022 року Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції в Україні" - фактично ж Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Вже 10-й день Росія веде війну проти України. Російські війська у тому числі здійснюють авіа та ракетні удари по населених пунктах та житлових будинках, що призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань.

У зв'язку з цим українська влада порушила питання про закриття НАТО неба над Україною, що передбачає, що сили Альянсу збиватимуть ворожі літаки та ракети у повітряному просторі України. У НАТО поки що не готові втручатися в ситуацію із закриттям неба, заявляючи, що це може спровокувати прямий воєнний конфлікт із РФ.