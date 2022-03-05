Кулеба дорікнув Shell за покупку російської нафти
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до найбільшої нафтової компанії Європи Shell, яка таємно купила російську нафту, повідомляє Українська правда.
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Мені кажуть, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати будь-які ділові зв'язки з Росією", – заявив міністр.
Раніше повідомлялося, що Shell купила російську нафту марки Urals із рекордною знижкою на тлі фактичного ембарго з боку інших нафтових компаній.