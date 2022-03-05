ОДА: Під Миколаївщиною збили ще один літак окупантів, пілота захопили

Неподалік Миколаєва українські захисники знищили черговий військовий літак російських окупантів, захопивши в полон пілота, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім

На відео видно, як у полі за містом літак окупантів від вогню розлітається вщент.

На іншому відеозаписі українські захисники запитують пілота про його ім'я, прізвище, військову частину, звання та місцезнаходження його підрозділу. Проте через сильний шум вітру неможливо розібрати, що каже окупант.

Ймовірно, пілот встиг катапультуватись з літака, хоча на відео його комбінезон закривавлений.