Кулеба допустив можливость переговорів з Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба допустив можливість переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Водночас за словами українського міністра, наразі не має інформації про підтвердження російською стороною згоди на перемовини глав МЗС у Туреччині за пропозицією турецької сторони, повідомляє Новое время.

Про це глава української дипломатії сказав у спільному ефірі українських телеканалів

"Мені невідомо про те, щоб Сергій Лавров підтвердив свою згоду на цю зустріч [у Туреччині]. У мене сьогодні буде розмова з турецьким колегою, ми [це] обговоримо" , — сказав Кулеба.

Він додав, що вже існує переговорний трек за участю української та російської делегацій, які зустрічаються на території Білорусі.

"Якщо я побачу, що переговори з Сергієм Лавровим можуть бути змістовними і це вписуватиметься в загальну рамку переговорного процесу, то, звісно, я не відмовлятимусь" , — підкреслив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 4 березня запропонував провести зустріч глав МЗС України й Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова на дипломатичному форумі в Анталії, який має відбутися 11−13 березня.