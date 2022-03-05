Українська армія вийшла до кордону з Росією у Харківській області – журналіст

Збройні сили України під час контрнаступу під Харковом уже вийшли до державного кордону, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише журналіст Тарас Березовець.

"У Харківській області ЗСУ під час контрнаступу вийшли до державного кордону! При цьому було майже повністю знищено російського 488-го мотострілецького полку" , — написав Березовець.

Нагадаємо, раніше Сухопутні сили ЗСУ повідомили про те, що українська армія перейшла у контрнаступ під Харковом.

Як повідомлялось, вранці 24 лютого війська Російської Федерації за наказом Володимира Путіна розпочали нове вторгнення в Україну відразу за декількома напрямками. Однак бліцкриг не відбувся і ЗСУ вдалося стримати супротивника, знищивши з початку наступу понад 10 тис., 269 танк, 945 бронемашин, 105 артилерійських систем, 19 засобів ППО, 50 РСЗВ, 60 цистерн з паливом, 3 БПЛА, 2 кораб та 40 вертольотів, 409 військових автомобілів.