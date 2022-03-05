У РНБО повідомили про розкол у оточенні Путіна

Шестеро олігархів з оточення президента Росії Володимира Путіна виступили проти його війни з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру протидії дезінформації РНБО у Twitter.

"Вже шестеро олігархів з загальним капіталом $90 млрд. публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на $40 млрд" , — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в італійському Сан-Ремо заарештували яхту Lena вартістю 50 млн євро, що належить власнику приватної інвестиційної групи Volga Group Геннадію Тимченку. Також поблизу Сан-Ремо заарештували 65-метрову яхту Lady M співвласника ПАТ "Северсталь" Олексія Мордашова (№1 у російському списку Forbes за минулий рік). Під арешт потрапила і Villa Lazzareschi Олега Савченка вартістю 3 мільйони євро у провінції Лукка у регіоні Тоскана.

Крім того, італійська поліція арештувала вілу російського пропагандиста Володимира Соловйова на озері Комо.

Також до мирних переговорів з Україною закликав власник холдингу "Базовий елемент" Олег Дерипаска. Подібну позицію зайняв ще один російський олігарх, співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман.