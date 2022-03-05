ОДА: Кадировці захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці

Окупанти прикриваються мирним населенням, повідомляє Сьогодні.

У Бородянці Київської області кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату увійшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату і тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії" , – пише він.

За словами Кулеби, за попередніми даними, зараз у закладі перебуває понад 500 пацієнтів, з яких майже 100 – лежачі.

"Всі вони разом із персоналом – заручники нелюдів" , – наголосив голова ОДА.

Як зазначив Кулеба, ворог "веде війну по всіх напрямках, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими".