"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі
В Україні вже десятий день триває війна. Тому країна намагається всіма можливими способами евакуйовувати людей. Зокрема, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі, повідомляє РБК-Україна.
Як відомо, багато біженців їдуть за кордон, більшість - до Польщі.
Тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги:
- Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00;
- 6 березня вирушать на Хелм потяги №918/919 із Запоріжжя (об 11:00) та №902/903 з Дніпро (о 9:00);
- Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.