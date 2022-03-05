В Україні вже десятий день триває війна. Тому країна намагається всіма можливими способами евакуйовувати людей. Зокрема, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, багато біженців їдуть за кордон, більшість - до Польщі.

Тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги: