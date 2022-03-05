У Росії відключать Photoshop та інші програми Adobe

Компанія Adobe (Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom) припиняє продаж своїх сервісів в Росії. Вже оплачені ліцензії протримаються до кінця терміну дії, але продовжити їх буде неможливо, повідомляє Обозреватель.

Для придбання програми будуть недоступні. Про це заявив генеральний директор Adobe Шантану Нарайєн. Таке рішення у компанії ухвалили, щоб покарати Росію за військове вторгнення в Україну, йдеться у корпоративному блозі Нарайєна.

"Протягом останніх кількох днів ми продовжували бути свідками неспровокованих нападів на Україну та трагічної загибелі безневинних людей. Образи жахливі та несамовиті. Оскільки ми бачимо, як розгортається ця трагедія, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни" , – заявив голова Adobe.

Також компанія вирішила надати Україні гуманітарну підтримку. На це Adobe Foundation виділив серію грантів на суму понад 1 млн доларів. Кошти спрямують на медичну допомогу та транспортні потреби біженців.

"Фонд також надасть інвестиції організаціям, які підтримують журналістів та фотожурналістів на місцях у рамках нашої прихильності до боротьби з дезінформацією" , – додали в Adobe.

При цьому ціла низка великих компаній все ще продовжує роботу в РФ. Українців та мешканців інших країн закликають до масштабного бойкоту їхньої продукції.