ОДА: окупанти відкрили вогонь по мирних людях на Луганщині

Російські війська відкрили вогонь по мирних протестувальниках у Новопскові Луганської області. Поранені три людини, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Люди намагалися зупинити росіян, які відкрили вогонь по обеззброєному населенню. Троє постраждалих, всі в лікарні. Ми захищаємося від справжніх звірів. Їм байдуже, хто навпроти, ворог абсолютно немає здорового глузду і жалості" , — повідомив він.

Нагадаємо, мітинги проти окупантів сьогодні відбуваються у багатьох містах України, які тимчасово опинились під контролем військ РФ. Так, у Херсоні на площі Свободи у центрі міста розпочався мітинг під українськими прапорами проти російських окупантів.

В окупованому Бердянську вранці 5 березня українці вийшли на мітинг проти російських агресорів та масово відмовляються приймати від них так звану "гуманітарну допомогу"