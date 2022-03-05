ОДА: на Миколаїв летять російські бомбардувальники: повітряна тривога
До Миколаєва із окупованого Криму вилітали російські бомбардувальники Ту-22. В місті оголошена повітряна тривога, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
"З 19:00 повітряна тривога! Не заспокояться орки! Ту-22 бомбардувальники будуть пролітати!", — написав Кім.
Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України вибили з Миколаєва російських окупантів та захопили багато ворожої техніки.
Водночас Миколаїв обстріляли реактивною артилерією, місцевих мешканців просять залишатися в укриттях.