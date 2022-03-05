З Білорусі масово починають виїжджати чоловіки, — МВС
У Міністерстві внутрішніх справ України мають інформацію про те, що з Білорусі масово починають виїжджати чоловіки, повідомляє Укрінформ.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
"Дуже важлива новина. У Білорусі, за нашими даними, почався масовий виїзд чоловіків за кордон. У Білорусі, у принципі, чоловіки починають боятися, що Лукашенко може все ж таки почати (відправляти – ред.) війська в Україну. Тобто, у Білорусі починається паніка. І чим більше цієї паніки буде, тим менша вірогідність того, що Лукашенко, навіть теоретично, наважиться рухатися у сторону України", — сказав Денисенко.
Він також нагадав, що українські військові розбили російські частини під Харковом, "відкинули" росіян під Миколаєвом і збили 4 їхні гелікоптери. Крім цього, під Черніговом збили літак РФ та затримали відомого російського льотчика, який свого часу був запрошений на обід до президента Сирії Башара Асада.
"Він катапультувався, його наразі допитує СБУ. Він розповідав на камеру, що не знав, що бомбить цивільні будинки і мирні міста", — зазначив Денисенко.