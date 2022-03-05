З Білорусі масово починають виїжджати чоловіки, — МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України мають інформацію про те, що з Білорусі масово починають виїжджати чоловіки, повідомляє Укрінформ.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Дуже важлива новина. У Білорусі, за нашими даними, почався масовий виїзд чоловіків за кордон. У Білорусі, у принципі, чоловіки починають боятися, що Лукашенко може все ж таки почати (відправляти – ред.) війська в Україну. Тобто, у Білорусі починається паніка. І чим більше цієї паніки буде, тим менша вірогідність того, що Лукашенко, навіть теоретично, наважиться рухатися у сторону України" , — сказав Денисенко.

Він також нагадав, що українські військові розбили російські частини під Харковом, "відкинули" росіян під Миколаєвом і збили 4 їхні гелікоптери. Крім цього, під Черніговом збили літак РФ та затримали відомого російського льотчика, який свого часу був запрошений на обід до президента Сирії Башара Асада.