Росію та Білорусь виключили з Міжнародного союзу залізниць - Мінінфраструктури

Російську РЗД та "Білоруську чигунку" Міжнародний союз залізниць (UIC) відсторонив від участі в організації, допоки триватиме агресія проти України. Відповідного листа від UIC отримало Міністерство інфраструктури України, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє Мінінфраструктури у Telegram, в UIC слідкують за ситуацією та висловлюють солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.

"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму" , – йдеться у пості.

Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) – всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора. Союз заснований у 1922 році, штаб-квартира знаходиться у Парижі. Членами UIC є 204 організації.