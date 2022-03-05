Путін заявив, що війна в Україні "йде за планом"

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що війна в Україні, яку влаштувала РФ, нібито "йде за планом". Опустивши очі на аркуш із текстом, він переконував, що все "відбувається відповідно до графіку", повідомляє Обозреватель.

Про це Путін сказав у суботу, 5 березня, під час зустрічі із співробітницями російського "Аерофлоту" напередодні 8 березня. Цей захід транслювали пропагандистські телеканали.

"Наша армія вирішить всі завдання, що стоять перед нею. Ні на секунду в цьому не сумніваюся" , – сказав глава держави-окупанта.

Про "успіхи" солдатів РФ на українських землях, за його словами, свідчить "весь перебіг операції". Очевидно, про те, що російська армія нібито діє згідно з планом, Путіну доповідають його підлеглі.

Глава РФ також видав, що окупанти вже нібито знищили військову інфраструктуру в Україні – склади з озброєнням, боєприпасами, авіацію, системи ППО.

"Не всю, але частково" , – сказав він, додавши, що робота "майже завершена".

Нагадаємо, що про війну в Україні, яка нібито "йде у суворій відповідності до графіка", Путін вже говорив 3 березня. Зазначимо, що з того часу впевненості в його голосі поменшало.