Бренди Louis Vuitton, Chanel, Gucci та інші залишають Росію

Головні світові бренди – Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, Cartier та інші – йдуть з російського ринку через військове вторгнення РФ в Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це група компаній Kering, до якої входять бренди Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Jean Richard, Qeelin, Pomellato, Dodo, Ulysse Nardin, Lindberg, повідомила у Twitter.

До цієї групи входять Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Girard-Perregaux, Jean Richard, Qeelin, Pomellato, Dodo, Ulysse Nardin, Lindberg.

"У зв'язку зі зростаючими побоюваннями щодо поточної ситуації в Європі, Kering тимчасово закриває в Росії магазини своїх Будинків, якими група управляє безпосередньо в країні" , — йдеться у повідомленні.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N — Kering (@KeringGroup) March 4, 2022

Як повідомлялось, вранці 24 лютого війська Російської Федерації за наказом Володимира Путіна розпочали нове вторгнення в Україну відразу за декількома напрямками. Проте бліцкриг не відбувся і ЗСУ вдалося стримати противника, знищивши з початку наступу 9 тис. солдатів, 217 танків, 900 бронемашини, 90 артилерійських систем, 11 засобів ППО, 42 РСЗВ, 60 цистерн з паливом, 3 БПЛА, 2 корабля, військових літаків та вертольотів, 374 військових автомобілів.