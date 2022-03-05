В Анкарі та Буенос-Айресі проходять мітинги на підтримку України

Зупинити війну і Путіна, закрити небо над Україною, оголосити бойкот Росії – з такими вимогами вже котрий день поспіль на мітинги збираються люди по всьому світу. В тому числі акції протесту проходять у столиці Туреччини Анкарі і столиці Аргентини Буенос-Айресі, повідомляє Обозреватель.

В Анкарі мітинг відбувається на площі Улус. Серед учасників – близько 500 турків, українців, кримських татар. В руках у протестувальників – прапори та плакати з антивоєнними слоганами. Люди скандують "Путін, забирайся", "Україна понад усе", "Слава Україні – смерть ворогам", а також виконують гімн України.

Мітинг в Анкарі. Джерело: Прес-служба ВП

Мітинг в Анкарі. Джерело: Прес-служба ВП

Мітинг в Анкарі. Джерело: Прес-служба ВП

Мітинг в Анкарі. Джерело: Прес-служба ВП

Мітинг в Анкарі. Джерело: Прес-служба ВП

У столиці Аргентини мітинг пройшов прямо перед будинком посольства Росії. Він став не першим – люди збираються тут щодня, щоб підтримати нашу країну та зупинити війну.

Мітинг у Буенос-Айресі. Джерело: Прес-служба ВП

Протестувальники принесли з собою багато українських прапорів, лампадки, розвісили на паркані плакати та червоні долоні, вирізані з паперу – як символ забруднених кров'ю рук Путіна.