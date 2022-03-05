Ердоган передав Путіну слова Зеленського про готовність до перемовин

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час розмови з Владіміром Путіним передав йому слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник Ердогана Ібрагім Калин з посиланням на TRT Haber.

Калин розповів, що під час телефонної розмови президентів Туреччини та України Зеленський ще раз заявив про готовність до прямих переговорів з Путіним.

"Президент (Ердоган, — ред.) уже передав це повідомлення Путіну. Ми продовжимо роботу в цьому напрямку. Така зустріч безумовно позитивно вплине на запобігання війні, приборкання насильства та зменшення кількості жертв. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок" , — сказав Калин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав згоду на переговори з російським президентом Володимиром Путіним на території Туреччини

Раінеш повідомлялось, що 6 березня Ердоган поговорить із Путіним і спробує схилити того до перемовин із Зеленським.