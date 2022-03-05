IBM повністю залишає російський ринок - Федоров

Американський технологічний гігант IBM залишає російський ринок у зв'язку з агресією Кремля проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, повідомляє "ДС".

"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякуємо за підтримку миру! А як Росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!" – йдеться у повідомленні міністра .

Нагадаємо, світові експортери комп'ютерних чіпів розпочали виконувати американські санкції проти Росії 27 лютого.