ЄС надав перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії

У Єврокомісії повідомили, що виділено перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро. Також українцям буде надана й інша допомога, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявляє глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Як повідомила глава Єврокомісії, кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і ця цифра може збільшитися.

"Кількість біженців з України вже перевищує 1,2 млн людей, і, схоже, вона може збільшитися в рази найближчими днями та тижнями" , - повідомила Урсула фон дер Ляйєн.

Вона додала, що ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям.