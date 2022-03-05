У Китаї витіювато висловилися про війну Росії в Україні
Китай закликає Україну та Росію до прямих переговорів на тлі агресії Кремля в Україні, повідомляє Ділова столиця.
Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І з посиланням на МЗС Китаю.
Зокрема, Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,
"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не лише з базовими нормами міжнародних відносин, але й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не лише на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковому мирі та стабільності в регіоні", — сказав китайський міністр.
У зв'язку з цим КНР закликає поважати та захищати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок через діалог.
"Ми також закликаємо США, НАТО, Європейський Союз і Росію вести рівноправний діалог, протистояти протиріччям і проблемам, які накопичилися за ці роки, звернути увагу на негативний вплив розширення НАТО на схід на обстановку безпеки Росії та прагнути до створення збалансованого, ефективного та сталого середовища безпеки відповідно до принципу неподільності безпеки", — додав глава МЗС Китаю у розмові з колегою зі США.