У Китаї витіювато висловилися про війну Росії в Україні

Китай закликає Україну та Росію до прямих переговорів на тлі агресії Кремля в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив член Держради, міністр закордонних справ Китаю Ван І з посиланням на МЗС Китаю.

Зокрема, Ван І заявив, що ситуація в Україні дійшла такого стану, якого не хоче бачити китайська сторона,

"Українське питання складне і заплутане, воно пов'язане не лише з базовими нормами міжнародних відносин, але й з інтересами безпеки всіх сторін, необхідно зосередити увагу не лише на вирішенні нинішньої кризи, а й на довгостроковому мирі та стабільності в регіоні" , — сказав китайський міністр.

У зв'язку з цим КНР закликає поважати та захищати суверенітет та територіальну цілісність усіх країн, а також наполягає на мирному врегулюванні суперечок через діалог.