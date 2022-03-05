Байден до росіян - я не вірю, що ви хочете цієї війни
Президент США Джо Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні, повідомляє Українська правда.
Звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу.
"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки",- пише Джо Байден.
Нагадаємо, переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над створенням "зони, забороненої для польотів" для захисту України від російських авіа ударів.