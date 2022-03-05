Байден до росіян: я не вірю, що ви хочете цієї війни

Президент США Джо Байден розмістив коротке звернення до громадян РФ через її агресію проти Україні, повідомляє Українська правда.

Звернення розміщене на twitter-сторінці Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України — країни і народу, з якими вас пов’язують такі глибокі родинні, історичні та культурні стосунки" ,- пише Джо Байден.

.@POTUS message to the people of Russia: “I do not believe you want a bloody, destructive war against Ukraine — a country and a people with whom you share such deep ties of family, history, and culture.” pic.twitter.com/ExXYyoFxN0 — Department of State (@StateDept) March 5, 2022

Нагадаємо, переважна більшість американців вважає, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту і газ і співпрацювати з НАТО над створенням "зони, забороненої для польотів" для захисту України від російських авіа ударів.