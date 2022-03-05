Україна переможе у війні. Але ціна перемоги буде залежати від допомоги партнерів, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що наша держава переможе у війні з Росією. Однак ціна цієї перемоги буде залежати від допомоги, яку партнери нададуть Україні, повідомляє РБК-Україна.

Сьогодні відбулася зустріч Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Дипломати зустрілися на українсько-польському кордоні, щоб обговорити війну з Росією.

"Україна переможе у цій війні, бо українці піднялися на Народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання у ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів" , - наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС закликав терміново посилити оборонні спроможності України, зокрема для захисту неба від російської авіації та ракет. В цьому контексті Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, що питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою" , - заявив Блінкен.

Нагадаємо, НАТО відмовилося закрити небо над Україною. Як заявив президент Володимир Зеленський, Альянс дав Росії "зелене світло" для бомбардування України.