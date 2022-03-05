РНБО запустила сайт для пошуку російських полонених

Апарат РНБО України запустив сайт Окупант, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.

Окрім того, за допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міноборони України.

У повідомленні наголошується, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) — зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

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