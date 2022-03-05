В Україні за 10 днів війни загинули 35 дітей — омбудсмен

Росія продовжує обстрілювати цивільне населення в Україні. За 10 днів війни загинули 35 дітей, повідомила в ефірі Радіо НВ Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

"На 18:00 (5 березня) вже 35 дітей загинуло. Ворог б'є і б'є. 71 дитина потребує медичної допомоги. Закрийте, будь ласка, небо над Україною! Тоді наші українці не будуть вмирати! Ми дуже просимо це зробити НАТО, держави, які входять в Альянс" , — закликала Денісова.

Ще станом на 2 березня омбудсмен повідомляла, що загинула 21 дитина та 55 дітей постраждали.

4 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що від початку вторгнення до України військові РФ поранили понад 800 дітей.

Жертви серед неповнолітніх були уже в перший день нападу Росії.