ОДА: Росія скидає на Чернігів потужні некеровані авіабомби

Росія бомбить житлові квартали Чернігова потужною зброєю невибіркової дії — некерованими авіабомбами ФАБ-500, повідомляє Українська правда.

Про це написав голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус у Telegram

"Зараз російські війська застосовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії — некеровані авіабомби ФАБ-500.

Зазвичай така зброя застосовується проти військово-промислових об’єктів та фортифікаційних споруд. А у Чернігові – проти житлових кварталів.

Три такі бомби, що не розірвалися, були знайдені сьогодні на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який уранці збили біля Чернігові бійці ППО".

Чаус підкреслив, що вже 3 дні поспіль Росія завдає авіаударів по житлових кварталах міста та соціальних об’єктах.