На Луганщині окупанти використовують піхоту як "гарматне м'ясо", ㅡ штаб ООС

Штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що на Луганщині, вздовж усієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти під прикриттям танків розпочали атаки піхоти. Українські захисники дають відсіч, але попри значні втрати окупанти сотнями кидають у бій людей: весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні штабу.

5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позицій доставили понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина ㅡ з попаснянського напрямку.

У штабі вказують, що всі вони переважно у важкому стані: численні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність у лікарні вільних місць окупантів, які отримали незначні тілесні ушкодження (наприклад, контузії чи легкі поранення), навіть не приймають до медзакладу.

Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з-поміж регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій у ролі "гарматного м’яса", кажуть у штабі.

"Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи для дезертирства. Таке реальне обличчя "руского міра" ㅡ горе, страх і смерть, які несуть із собою "освободітєлі" з Росії", ㅡ йдеться у повідомленні .

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна переможе у війні з Росією. Однак ціна цієї перемоги буде залежати від допомоги, яку партнери зможуть надати.