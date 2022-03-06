Visa та Mastercard призупиняють свою діяльність у Росії

Карти Visa і Mastercard найближчими днями працюватимуть за новими правилами. Випущені раніше – тільки на території Росії, а в інших країнах – ні, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

Про це йдеться в пресрелізах компаній.

Повідомляється, що компанія Visa припиняє свою діяльність в Росії й найближчими днями має намір припинити всі трансакції.

Це означає, що випущені в Росії карти не працюватимуть за її межами, а випущені карти за межами Росії — не працюватимуть в Росії. Усередині країни карти, випущені раніше російськими банками, продовжать працювати.

Аналогічне рішення прийняли й в Mastercard.

"Випущені в Росії карти більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard, а карти Mastercard, випущені за кордоном, не будуть працювати в торгових точках і банкоматах в Росії" , - роз'яснила компанія.

Також картками, які випущені на території Росії, не можна буде оплатити товари в інтернет-магазинах.