Visa та Mastercard призупиняють свою діяльність у Росії
Карти Visa і Mastercard найближчими днями працюватимуть за новими правилами. Випущені раніше – тільки на території Росії, а в інших країнах – ні, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.
Про це йдеться в пресрелізах компаній.
Повідомляється, що компанія Visa припиняє свою діяльність в Росії й найближчими днями має намір припинити всі трансакції.
Це означає, що випущені в Росії карти не працюватимуть за її межами, а випущені карти за межами Росії — не працюватимуть в Росії. Усередині країни карти, випущені раніше російськими банками, продовжать працювати.
Аналогічне рішення прийняли й в Mastercard.
"Випущені в Росії карти більше не будуть підтримуватися мережею Mastercard, а карти Mastercard, випущені за кордоном, не будуть працювати в торгових точках і банкоматах в Росії", - роз'яснила компанія.
Також картками, які випущені на території Росії, не можна буде оплатити товари в інтернет-магазинах.