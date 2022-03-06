Генштаб: противник деморалізований та зазнає великих втрат
Збройні сили України та підрозділи Сил територіальної оборони ведуть запеклі бої з російськими окупантами. Війська РФ намагаються продовжити наступ, але мають великі втрати в озброєнні, техніці, особовому складі та деморалізовані через супротив українців, повідомляє Новое время.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00 неділі, 6 березня.
Операція угруповання сил оборони триває в межах Південної, Східної та Північної операційних. Її мета — відбити наступ окупантів, завдати їм максимальних втрат та не допустити подальше вторгнення.
Основні зусилля у східній частині Донецького операційного району спрямовані на оборону Маріуполя та нанесення вогневого ураження переважаючим силам противника. Решта угруповань ведуть бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.
Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.
На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова. На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.
На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області спланували та реалізували захоплення значної кількості броньованої та автомобільної російської техніки.
"На інших напрямках частини та підрозділи ЗСУ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника", — розповіли в Генштабі.
Угруповання Повітряних Сил Збройних сил зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих об'єктів України та угруповань військ.
Зараз втрати авіаційної техніки окупаційних військ РФ становлять 88 літаків та вертольотів. Українські військові знайшли деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили. Їм надали медичну допомогу, вони дають свідчення про воєнні злочини російської армії, відзначили в Генштабі.