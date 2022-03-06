Генштаб: противник деморалізований та зазнає великих втрат

Збройні сили України та підрозділи Сил територіальної оборони ведуть запеклі бої з російськими окупантами. Війська РФ намагаються продовжити наступ, але мають великі втрати в озброєнні, техніці, особовому складі та деморалізовані через супротив українців, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00 неділі, 6 березня.

Операція угруповання сил оборони триває в межах Південної, Східної та Північної операційних. Її мета — відбити наступ окупантів, завдати їм максимальних втрат та не допустити подальше вторгнення.

Основні зусилля у східній частині Донецького операційного району спрямовані на оборону Маріуполя та нанесення вогневого ураження переважаючим силам противника. ​Решта угруповань ведуть бої на Слобожанському та у східній частині Таврійського напрямків.​

Зокрема, підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ зупинили колони противника, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії.​

На Сіверщині проводиться операція з оборони Чернігова.​ На Волинському напрямку здійснюються заходи щодо підготовки всієї смуги оборони у визначеній операційній зоні вздовж державного кордону України.​

На приморському напрямку здійснюється оборона пунктів базування, морських портів на Чорному морі. Так, у Миколаївській області спланували та реалізували захоплення значної кількості броньованої та автомобільної російської техніки.

"На інших напрямках частини та підрозділи ЗСУ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони з метою недопущення наступальних дій та діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника" , — розповіли в Генштабі.

Угруповання Повітряних Сил Збройних сил зосередило зусилля для відбиття ракетно-авіаційних ударів противника, протиповітряному прикритті важливих об'єктів України та угруповань військ.​

Зараз втрати авіаційної техніки окупаційних військ РФ становлять 88 літаків та вертольотів.​ Українські військові знайшли деяких ворожих льотчиків, які катапультувались і вижили. Їм надали медичну допомогу, вони дають свідчення про воєнні злочини російської армії, відзначили в Генштабі.