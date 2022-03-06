Прем'єр Ізраїлю поговорив із Зеленським після візиту до Путіна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт поговорив з президентом Володимиром Зеленським після свого неоголошеного візиту до Москви та розмови з Владіміром Путіним, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Зеленський заявив у Twitter.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет зателефонував мені за підсумками його зустрічі з Володимиром Путіним. Продовжуємо діалог" , — написав Зеленський.

Нагадаємо, вчора ввечері прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет несподівано прибув із неоголошеним візитом до Москви та провів двогодинні переговори із президентом Росії Владіміром Путіним щодо України. Офіційних заяв після перемовин лідери не зробили.