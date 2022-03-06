ДСНС: у Житомирській області внаслідок обстрілів зруйновано десятки будинків

У місті Овруч Житомирської області внаслідок обстрілу з боку російських окупантів було пошкоджено понад 15 житлових будинків, з них п’ять — знищено повністю, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучено 10 осіб та дві одиниці техніки.

Рятувальники продовжують роботу.

Також ракетного удару було завдано по місту Коростень, загинула одна людина, двоє поранені.