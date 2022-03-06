Зеленський обговорив з Байденом підтримку України і санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів чергову розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, в якій ішлося про фінансову підтримку України та нові санкції проти РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це Зеленський заявив у Twitter.

"У межах постійного діалогу провів чергову розмову з Байденом. На порядку денному були питання безпеки, фінансової підтримки України та продовження санкційної політики щодо РФ" , — написав президент.