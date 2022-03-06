Генштаб заявив про втрати військ РФ: понад 11 тисяч людей

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 11 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 11 тисяч осіб, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 тисяч осіб,

танків-285,

бойових броньованих машин-985,

артилерійських систем-109,

РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 50,

засоби ППО-21,

літаків-44,

вертольотів-48,

автомобільної техніки-447,

легкі швидкісні катери - 2,

цистерн з ПММ-60,

безпілотники оперативно-тактичного рівня-4.