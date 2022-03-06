Міськрада: РФ нещадно обстрілює житлові райони Бучі

Станом на одинадцятий день війни Росії проти України місто Буча Київської області знаходиться в російській облозі. Противник постійно обстрілює житлові квартали, місцева влада просить допомоги в евакуації людей, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Бучанської міської ради.

"Ворог нещадно продовжує обстрілювати всі квартали Бучі: кожна доба - боротьба за виживання. Бучанська громада кілька діб без світла, тепла, зв'язку, інтернету. Щодня майже тисячу повідомлень отримуємо від жителів Бучі та населених пунктів громади про потреби в продуктах харчування, воді, відновленні комунікацій" , - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що жителі міста просять допомогти хворим, тим, хто вже кілька діб не може знайти рідних. Велика кількість людей ховаються в підвалах.