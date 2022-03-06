Голова ОДА: евакуація у Маріуполі розпочнеться з 12:00

Евакуація мирного населення з міста Маріуполь розпочнеться о 12:00 6 березня, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Донецької обласної військової (державної) адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні (6 березня – ред.) з 10:00 до 21:00 буде встановлено режим тиші. З 12:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний "зелений" коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Портівське – Мангуш (в об’їзд Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя" , – йдеться в повідомленні.

Евакуація населення буде здійснюватися з трьох точок муніципальними автобусами:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193).

Також пересуватися по маршруту коридору можна на особистому транспорті, рухаючись у колоні муніципального транспорту (виключно за автобусами).

Повідомляється, що в голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста.

Голова Донецької обласної військової адміністрації закликав водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – брати з собою людей, заповнювати транспорт максимально.

Він також підкреслив, що відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Додатково сповіщати мешканців міста буде поліція.