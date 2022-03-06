Штаб ООС: російські війська продовжують обстрілювати Ізюм
Російські загарбники продовжують обстрілювати місто Ізюм в Харківській області. В ніч на 6 березня окупанти не припиняли артилерійський обстріл, а також здійснили декілька авіанальотів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил.
Зазначається, що російські війська силами до 2 батальйонних тактичних груп намагаються будь-яким чином захопити місто, тому обстрілюють житлові квартали.
"Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма",- йдеться у повідомленні.
Наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих. Ці дані уточнюються.