Штаб ООС: російські війська продовжують обстрілювати Ізюм

Російські загарбники продовжують обстрілювати місто Ізюм в Харківській області. В ніч на 6 березня окупанти не припиняли артилерійський обстріл, а також здійснили декілька авіанальотів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що російські війська силами до 2 батальйонних тактичних груп намагаються будь-яким чином захопити місто, тому обстрілюють житлові квартали.

"Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма" ,- йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих. Ці дані уточнюються.