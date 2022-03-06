Арестович: у РФ майже закінчилися "Калібри", але ще багато "Іскандерів"
Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі, повідомляє Сьогодні.
Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Україна 24".
"Треба розуміти, що "Калібри" росіян, тобто крилаті ракети, майже вичерпалися – думаю, 90% "Калібрів" вистрілені по території України. У них зараз залишилися в основному системи "Іскандер" та "Точки-У". "Іскандерів" вони використовували не більше 30%, тобто думаю, що стрілятимуть вони ще довго, у тому числі з території Білорусі. Вони це роблять, фактично тримаючи в заручниках режим Лукашенка та народ Білорусі", – сказав Арестович.
Він уточнив, що зараз білоруська армія не використовується проти України, але їхні військові перебувають на кордоні з нашою країною.
"Але територія Білорусі використовується на повну: туди заходять російські війська, використовується вся система військових аеродромів для бомбардувань України", – наголосив радник голови ОПУ.
Також Арестович прокоментував інформацію про відставку начальника Генштабу Білорусі, який нібито відмовився воювати з Україною
"Я думаю, що відставка начальника Генерального штабу Білорусі або взагалі відповідні настрої серед білоруських військових можуть бути пов'язані з тим, що керівництво Росії тисне на білоруську армію і народ", – резюмував він.